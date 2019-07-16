2019 MTV Temmuz GİB Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemesi nasıl yapılır? İşte MTV otomobil vergisi hesaplama. Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ikinci taksit ödemesi 1 Temmuz itibarıyla başladı. Ocak ve temmuz olmak üzere iki eşit taksit şeklinde ödenen MTV'nin ikinci taksidi için son gün 31 Temmuz. Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), aracın cinsi, motor silindir hacmi, yaşı, 2018'den önce trafiğe çıkışının olup omadığı ve vergisiz değeri baz alınarak hesaplanıyor. Araç sahipleri İnteraktif Vergi Dairesi'nin internet sitesi 'ivd.gib.gov.tr'den şifre girişi yapmadan MTV Ödeme alanına plaka ve TC Kimlik Numarasını yazarak MTV borçlarını görüntüleyebilir ve ödeyebilirler.