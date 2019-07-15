Faiz oranlarındaki artışla birlikte otomobil fiyatları arttı. Hemen sonra gelen ÖTV indirimleriyle fiyatların ateşi biraz söndürülmüş olsa da yüksek faiz oranlarından ötürü pazarda beklenen rahatlama henüz gerçekleşemedi. Bu bağlamda otomotiv sektörünün en büyük veri ve analiz şirketleri, Türkiye'de 100 bin TL'ye kadar satın alınabilecek araçları sıraladı. 2013-2017 seneleri içinde trafiğe çıkan modelleri kapsayan ve Temmuz ayına ilişkin 2'nci el araç fiyatları veri tabanından filtrelenerek hazırlanan güncel listede, Fiat Egea ve Fiorino; Renault Clio ve Megane Sedan; Hyundai i10 ve i20 ile Toyota Corolla Sedan ve Ford Tourneo Courier benzer biçimde Türkiye'de üretilen arabaların sayısı dikkat çekti