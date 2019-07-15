16 Temmuz fiyatı düşen otomobiller hangileri? Sahibinden satılık en ucuz 100 bin lira altı ikinci el arabalar. Otomotiv sektörünün en büyük veri ve analiz şirketi Türkiye'de 100 bin TL'ye kadar satın alınabilecek araçları sıraladı. 2013-2017 yılları arasında trafiğe çıkan modelleri kapsayan listede, 12 markanın 31 farklı modeli yer alırken Türkiye'de üretilen araçların sayısı dikkat çekti. Yapılan açıklamada; listede 12 farklı marka 31 modeli ile yer aldı. Listede en fazla model bulunduran marka, 21 model versiyonuyla Renault olurken, Renault'u 15 modeli ile Fiat ve 13 model ile de Hyundai takip etti. 2017 model, manuel vites, benzinli Fiat Fiorino Combi 1.4 Fire Pop, 47 bin 500 TL'lik fiyatı ile listenin en ekonomik aracı olarak öne çıktı.