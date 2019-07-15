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  • 16.07.2019 09:00
  • Son Güncelleme: 16.07.2019 09:00

16 Temmuz fiyatı düşen otomobiller hangileri? Sahibinden satılık en ucuz 100 bin lira altı arabalar!

Faiz oranlarındaki artışla birlikte otomobil fiyatları arttı. Hemen sonra gelen ÖTV indirimleriyle fiyatların ateşi biraz söndürülmüş olsa da yüksek faiz oranlarından ötürü pazarda beklenen rahatlama henüz gerçekleşemedi. Bu bağlamda otomotiv sektörünün en büyük veri ve analiz şirketleri, 'de 100 bin TL'ye kadar satın alınabilecek araçları sıraladı. 2013-2017 seneleri içinde trafiğe çıkan modelleri kapsayan ve Temmuz ayına ilişkin 2'nci el araç fiyatları veri tabanından filtrelenerek hazırlanan güncel listede, ve Fiorino; ve Megane Sedan; Hyundai i10 ve i20 ile n ve Ford Tourneo Courier benzer biçimde Türkiye'de üretilen arabaların sayısı dikkat çekti

16 Temmuz fiyatı düşen otomobiller hangileri? Sahibinden satılık en ucuz 100 bin lira altı ikinci el arabalar. Otomotiv sektörünün en büyük veri ve analiz şirketi Türkiye'de 100 bin TL'ye kadar satın alınabilecek araçları sıraladı. 2013-2017 yılları arasında trafiğe çıkan modelleri kapsayan listede, 12 markanın 31 farklı modeli yer alırken Türkiye'de üretilen araçların sayısı dikkat çekti. Yapılan açıklamada; listede 12 farklı marka 31 modeli ile yer aldı. Listede en fazla model bulunduran marka, 21 model versiyonuyla Renault olurken, Renault'u 15 modeli ile Fiat ve 13 model ile de Hyundai takip etti. 2017 model, manuel vites, benzinli Fiat Fiorino Combi 1.4 Fire Pop, 47 bin 500 TL'lik fiyatı ile listenin en ekonomik aracı olarak öne çıktı.

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