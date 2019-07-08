Vergi kaldırıldı! O arabaların fiyatı yüzde 60 düştü

O arabalar için ek gümrük vergisi kaldırıldı vatandaşların yüzü güldü. Sahibinden ucuzlayan otomobil markaları açıklandı. ABD'den ithal edilecek olan otomobiller için gümrük vergisi yüzde 120'den yüzde 60'a çekildi. ABD'de üretilen ve ithal edilen otomobillerden bugüne kadar yüzde 120 oranında vergi alınıyordu. Böylece otomobillerin tutarlarında büyük düşüş yaşandı.