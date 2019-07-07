En ucuz ikinci el otomobiller! Tamamının fiyatı 100 bin TL'nin altında...

Faiz oranlarındaki artışla birlikte otomobil fiyatları adeta tavan yaptı. Sonrasında gelen ÖTV indirimleriyle fiyatların ateşi biraz söndürülmüş olsa da yüksek faiz oranlarından ötürü pazarda beklenen rahatlama henüz gerçekleşemedi. Bu arada Otomotiv sektörünün en büyük veri ve analiz şirketleri, Türkiye'de 100 bin TL'ye kadar satın alınabilecek araçları sıraladı.
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