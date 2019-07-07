Bugünkü
Takvim
  • Otomobil
  • 08.07.2019 09:08
  • Son Güncelleme: 15.07.2019 11:01

En ucuz ikinci el otomobiller! Tamamının fiyatı 100 bin TL'nin altında...

Otomotiv sektörünün en büyük veri ve analiz şirketi 'de 100 bin TL'ye kadar satın alınabilecek araçları sıraladı. 2013-2017 yılları arasında trafiğe çıkan modelleri kapsayan listede, 12 markanın 31 farklı modeli yer alırken Türkiye'de üretilen araçların sayısı dikkat çekti.

Faiz oranlarındaki artışla birlikte otomobil fiyatları adeta tavan yaptı. Sonrasında gelen ÖTV indirimleriyle fiyatların ateşi biraz söndürülmüş olsa da yüksek faiz oranlarından ötürü pazarda beklenen rahatlama henüz gerçekleşemedi. Bu arada Otomotiv sektörünün en büyük veri ve analiz şirketleri, Türkiye'de 100 bin TL'ye kadar satın alınabilecek araçları sıraladı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerOtomobil HaberleriEn ucuz ikinci el otomobiller! Tamamının fiyatı 100 bin TL'nin altında...
Diğer Otomobil Haberleri Tüm otomobil haberleri
Tüm Otomobil Haberleri