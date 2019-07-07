Faiz oranlarındaki artışla birlikte otomobil fiyatları adeta tavan yaptı. Sonrasında gelen ÖTV indirimleriyle fiyatların ateşi biraz söndürülmüş olsa da yüksek faiz oranlarından ötürü pazarda beklenen rahatlama henüz gerçekleşemedi. Bu arada Otomotiv sektörünün en büyük veri ve analiz şirketleri, Türkiye'de 100 bin TL'ye kadar satın alınabilecek araçları sıraladı. 2013-2017 yılları arasında trafiğe çıkan modelleri kapsayan ve Haziran ayına ait 2'nci el araç fiyatları veri tabanından filtrelenerek hazırlanan güncel listede, Fiat Egea ve Fiorino; Renault Clio ve Megane Sedan; Hyundai i10 ve i20 ile Toyota Corolla Sedan ve Ford Tourneo Courier gibi Türkiye'de üretilen araçların sayısı dikkat çekti.