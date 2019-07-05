2019 Temmuz ayı sıfır otomobil fiyatları ne oldu? İşte sahibinden en ucuz sıfır araba markaları açıklaması. Otomotiv şirketleri araba fiyatlarını ÖTV teşviğinin kalkmasıyla birlikte güncelledi. Hurda indirimi ise otomobilin matrahına göre 15 bin liraya kadar devam ediyor. Hükümetin uyguladığı hurda indirimi ise yılbaşına kadar devam ediyor ve matrahına göre 15 bin liraya kadar indirimle arabanızı satın alabiliyorsunuz. Bazı otomobil firmaları ise ÖTV indiriminin bir kısmını kendi karşılayarak satış yapabiliyor. Sıfır araç kampanyaları 2019 Yılı Temmuz Ayı itibariyle başladı. Araç almak isteyen kullanıcıların gözü ve kulağı sıfır araç kampanyaları 2019'da. Araç satın alacak müşteriler için bankalar uygun kampanyaları başlatmış oldu.