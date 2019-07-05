Bugünkü
Takvim
  • Otomobil
  • 05.07.2019 12:07
  • Son Güncelleme: 05.07.2019 12:11

ne oldu? İşte sıfır araba markaları açıklaması

Sıfır ve ikinci el araç kampanyaları na girilmesi ile başlamış oldu. İlk defa araç alacaklar ya da araç değiştirmek isteyenler kullanıcılar için en uygun sıfır ve ikinci el araç kampanyalarını 2019'i takip ediyor ve sizlerin hizmetine sunuyoruz. Pazara ilgi büyük. Hareketlilik fazla ama vatandaşlar yine de alış ve satışların istenilen düzeyde olmamasından şikayetçiler. Sıfır otomobillerde teşviği olan 15 puanlık indirimin kalkmasıyla birlikte fiyatlarda güncellemeler gerçekleşti. Otomobil bayileri kendilerine aldıkları hurda araçları satış konusunda anlaştığınızda maliyetini düşerek devir gerçekleştiriyor. Vekalet ile yapılan bu işlem için sadece 200 lira civarında notere vekalet ücreti ödemiş oluyorsunuz. Peki Temmuz ayı ne oldu? İşte sıfır araba markaları açıklaması

2019 Temmuz ayı sıfır otomobil fiyatları ne oldu? İşte sahibinden en ucuz sıfır araba markaları açıklaması. Otomotiv şirketleri araba fiyatlarını ÖTV teşviğinin kalkmasıyla birlikte güncelledi. Hurda indirimi ise otomobilin matrahına göre 15 bin liraya kadar devam ediyor. Hükümetin uyguladığı hurda indirimi ise yılbaşına kadar devam ediyor ve matrahına göre 15 bin liraya kadar indirimle arabanızı satın alabiliyorsunuz. Bazı otomobil firmaları ise ÖTV indiriminin bir kısmını kendi karşılayarak satış yapabiliyor. Sıfır araç kampanyaları 2019 Yılı Temmuz Ayı itibariyle başladı. Araç almak isteyen kullanıcıların gözü ve kulağı sıfır araç kampanyaları 2019'da. Araç satın alacak müşteriler için bankalar uygun kampanyaları başlatmış oldu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerOtomobil Haberleri2019 Temmuz ayı sıfır otomobil fiyatları ne oldu? İşte sahibinden en ucuz sıfır araba markaları açıklaması
Diğer Otomobil Haberleri Tüm otomobil haberleri
Tüm Otomobil Haberleri