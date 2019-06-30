Sahibinden en ucuz ve en uygun sıfır araba ücretleri! En ucuz otomobil kampanyaları 65 bin liradan başlıyor.

Sıfır otomobil almak isteyenler için avantajlar devam ediyor. Hurda indirimi, ÖTV indirimi ve bayi ile pazarlık yaparak uygun fiyata otomobil sahibi olabilirsiniz... Bununla birlikte 1.600 cc'ye kadar olan otomobillerde ÖTV'de 15 puanlık indirimle birlikte toplamda yaklaşık olarak 25 bin liraya kadar daha uygun fiyatlara otomobil sahibi olabiliyorsunuz. İşte, sizler için özenle hazırladığımız 2019 model en ucuz arabaların listesi... Listede yer alan en ucuz sıfır araç listesinin fiyatları ekonomideki "Kur"a göre değişmektedir.