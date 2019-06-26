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  • 26.06.2019 16:33
  • Son Güncelleme: 26.06.2019 16:40

40 bin liraya satılık hangileri? Haziran ayı en ucuz arabalar belli oldu

2019 senenin başında başlayan otomobil kampanyaları hala sürüyor. Binlerce birey "güncel ve en ucuz otomobil fiyatları" aramasını yapıyor. Sıfır araç alımı için doğru zaman olan yıl sonları hem yeni modellerin tanıtımına denk gelmesi hemde üretim yılı sebebiyle çalgıların fiyatlarında düşüş sebebiyle otomobil alacaksınız bu kampanyalara dikkat edin. Araba satışları, 2019 yılı ilk dört ayında geçen yıla göre %47,45 oranında azalarak 93.228 tane oldu. Geçen yıl aynı dönemde 177.418 adet satış yaşanmıştı. Peki satılık 40 bin liraya alınacak hangileri? İşte en ucuz otomobiller haberimizin detayında yer alıyor.

Sıfır otomobil fiyatlarının yüksek olması nedeniyle ikinci ele yönelen vatandaşların uygun fiyatlı otomobil bulma istekleri devam ediyor. Sahibinden satılan en ucuz otomobilleri sizler için derledik ve onlarca markayı toparladık. Bu bağlamda aynı zamanda ucuz araba alma yöntemlerini sıraladık. Otomobil fiyatlarındaki döviz kaynaklı artış, vatandaşı farklı yollara itti. Ucuza yüksek model ve düşük kilometreli araba almak isteyen vatandaşlar hasar kaydı olan araçlara yöneldi. Peki 40 bin liraya sahibinden satılık alınacak otomobil markaları hangileri? Hasarlı araç alırken neye dikkat edilir? İşte Haziran ayı en ucuz ikinci el arabalar...

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