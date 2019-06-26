2019 senenin başında başlayan otomobil kampanyaları hala sürüyor. Binlerce birey "güncel ve en ucuz otomobil fiyatları" aramasını yapıyor. Sıfır araç alımı için doğru zaman olan yıl sonları hem yeni modellerin tanıtımına denk gelmesi hemde üretim yılı sebebiyle çalgıların fiyatlarında düşüş sebebiyle otomobil alacaksınız bu kampanyalara dikkat edin.