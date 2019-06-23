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  • 23.06.2019 10:19
  • Son Güncelleme: 23.06.2019 10:26

! 63 bin 900 liraya satılıyor

Sıfır otomobillerde kampanyalar devam ediyor. Hurda indiriminde matraha göre yılbaşına kadar 15 bin liraya varan avantaj ve 30 Haziran 2019’a kadar sürecek olan Özel Tüketim Vergisi’nde 15 puanlık indirimle otomobil sahibi olmak avantaja dönüşüyor. Sıfır otomobil alırken hurda aracınız olmasa da satış bayileri ellerindeki hurda otomobiller üzerinden işlem yaparak tamamı olmasa da büyük kısmını müşterileri lehine kullandırıyor. Maddi gücü yüksek olmayan ve sıfır arabaya binmek isteyen kişiler en düşük fiyat olan 63 Bin TL'yi gözden çıkarmalıdır. Eğer cebinizde 50 Bin TL yok ise, sıfır araç almayı aklınızdan bile geçirmeyin. Peki, Türkiye'de sahibinden sıfır araç olarak satılan en ucuz arabalar hangileridir?

Sahibinden en ucuz en uygun sıfır otomobil fiyatları! En ucuz araba kampanyaları 63 bin 900 liraya satılıyor. Sıfır otomobil almak isteyenler için avantajlar devam ediyor. Hurda indirimi, ÖTV indirimi ve bayi ile pazarlık yaparak uygun fiyata otomobil sahibi olabilirsiniz... Bununla birlikte 1.600 cc'ye kadar olan otomobillerde ÖTV'de 15 puanlık indirimle birlikte toplamda yaklaşık olarak 25 bin liraya kadar daha uygun fiyatlara otomobil sahibi olabiliyorsunuz. İşte, sizler için özenle hazırladığımız 2019 model en ucuz arabaların listesi... Listede yer alan en ucuz sıfır araç listesinin fiyatları ekonomideki "Kur"a göre değişmektedir. Aşağıda yer alan listede Türkiye'de satılan en ucuz arabaları bulabilirsiniz. Bunun yanı sıra motosiklet kullanan okurlarımız için oldukça faydalı bir içerik olduğunu düşündüğümüz "Şehir İçi En İyi Scooter Motor Fiyatları & Modelleri" içeriğini ziyaret edebilirsiniz.

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