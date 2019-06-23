Sahibinden en ucuz en uygun sıfır otomobil fiyatları! En ucuz araba kampanyaları 63 bin 900 liraya satılıyor. Sıfır otomobil almak isteyenler için avantajlar devam ediyor. Hurda indirimi, ÖTV indirimi ve bayi ile pazarlık yaparak uygun fiyata otomobil sahibi olabilirsiniz... Bununla birlikte 1.600 cc'ye kadar olan otomobillerde ÖTV'de 15 puanlık indirimle birlikte toplamda yaklaşık olarak 25 bin liraya kadar daha uygun fiyatlara otomobil sahibi olabiliyorsunuz. İşte, sizler için özenle hazırladığımız 2019 model en ucuz arabaların listesi... Listede yer alan en ucuz sıfır araç listesinin fiyatları ekonomideki "Kur"a göre değişmektedir. Aşağıda yer alan listede Türkiye'de satılan en ucuz arabaları bulabilirsiniz. Bunun yanı sıra motosiklet kullanan okurlarımız için oldukça faydalı bir içerik olduğunu düşündüğümüz "Şehir İçi En İyi Scooter Motor Fiyatları & Modelleri" içeriğini ziyaret edebilirsiniz.