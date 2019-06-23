Sıfır otomobillerde kampanyalar devam ediyor. Hurda indiriminde matraha göre yılbaşına kadar 15 bin liraya varan avantaj ve 30 Haziran 2019'a kadar sürecek olan Özel Tüketim Vergisi'nde 15 puanlık indirimle otomobil sahibi olmak avantaja dönüşüyor. Sıfır otomobil alırken hurda aracınız olmasa da satış bayileri ellerindeki hurda otomobiller üzerinden işlem yaparak tamamı olmasa da büyük kısmını müşterileri lehine kullandırıyor. Maddi gücü yüksek olmayan ve sıfır arabaya binmek isteyen kişiler en düşük fiyat olan 63 Bin TL'yi gözden çıkarmalıdır. Eğer cebinizde 50 Bin TL yok ise, sıfır araç almayı aklınızdan bile geçirmeyin. Peki, Türkiye'de sahibinden sıfır araç olarak satılan en ucuz arabalar hangileridir?