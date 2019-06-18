İşte 40 bin liraya alınacak otomobiller

2019 yılının başında başlayan otomobil kampanyaları hala sürüyor. Binlerce kişi "Bayram sonrası güncel otomobil fiyatları" aramasını yapıyor. Sıfır araç alımı için doğru zaman olan yıl sonları hem yeni modellerin tanıtımına denk gelmesi hemde üretim yılı sebebiyle araçların fiyatlarında düşüş nedeniyle araba alacaksınız bu kampanyalara dikkat edin.
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