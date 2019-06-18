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  • 19.06.2019 09:00
  • Son Güncelleme: 26.06.2019 16:26

İşte 40 bin liraya alınacak otomobiller

Ramazan Bayramı sonrasında hareketlenen otomobil piyasasında hareketliliğin devam etmesi bekleniyor. Sıfır otomobil fiyatlarının yüksek olması nedeniyle ikinci ele yönelen vatandaşların uygun fiyatlı otomobil bulma istekleri devam ediyor. Sahibinden satılan en ucuz otomobilleri sizler için derledik.

2019 yılının başında başlayan otomobil kampanyaları hala sürüyor. Binlerce kişi "Bayram sonrası güncel otomobil fiyatları" aramasını yapıyor. Sıfır araç alımı için doğru zaman olan yıl sonları hem yeni modellerin tanıtımına denk gelmesi hemde üretim yılı sebebiyle araçların fiyatlarında düşüş nedeniyle araba alacaksınız bu kampanyalara dikkat edin.

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