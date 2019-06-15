Sahibinden Haziran ayının en ucuz otomobilleri! Bu otomobil fiyatları 100 bin TL'den daha ucuz. Reno, Kia, Nissan, Pejo, Fiat, Toyota, Opel gibi markaların 100 bin TL altındaki araçları büyük ilgi görüyor. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte otomobile olan ihtiyaç arttı. Arabasıyla tatile gitmek isteyenler ÖTV indirimi ile birlikte soluğu otomobil bayileri önünde alıyor. İşte sahibinden en ucuz sıfır otomobiller... Bu arada Ramazan Bayramı sonrasında 2. el araç fiyatları, tatilcilerin araç almaya yönelmesi sebebi ile arttı.. Ayrıca Cumhurbaşkanı Kararı ile 16 yaş ve üzerindeki motorlu araçların ihraç edilmesi veya hurdaya çıkarılmasına bağlı olarak, aynı cins yeni bir aracın ilk alımında terkin edilecek ÖTV'nin üst sınırı 10 bin liradan 15 bin liraya yükseltildi.