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  • 15.06.2019 18:31
  • Son Güncelleme: 15.06.2019 18:31

nın i! Bu 100 bin TL'den daha ucuz , Kia, , , ...

ayının i! Bu 100 bin TL'den daha ucuz. , Kia, , , , , gibi markaların 100 bin TL altındaki araçları büyük ilgi görüyor. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte otomobile olan ihtiyaç arttı. Arabasıyla tatile gitmek isteyenler indirimi ile birlikte soluğu otomobil bayileri önünde alıyor. İşte en ucuz sıfır otomobiller... Bu arada Ramazan Bayramı sonrasında 2. el araç fiyatları, tatilcilerin araç almaya yönelmesi sebebi ile arttı.. Ayrıca Cumhurbaşkanı Kararı ile 16 yaş ve üzerindeki motorlu araçların ihraç edilmesi veya hurdaya çıkarılmasına bağlı olarak, aynı cins yeni bir aracın ilk alımında terkin edilecek ÖTV'nin üst sınırı 10 bin liradan 15 bin liraya yükseltildi.

Yaz ayının gelmesiyle birlikte sahibinden sıfır otomobiller ilgi odağı olmaya başladı. Bu bağlamda hareketlenen piyasa sonrasında vatandaşlar alınabilecek en ucuz otomobilleri araştırma başladı. Reno, Kia, Nissan, Pejo, Fiat, Toyota, Opel gibi markaların 100 bin TL altındaki araçları büyük ilgi görüyor. Bu arada Cumhurbaşkanı Kararı ile 16 yaş ve üzerindeki motorlu taşıtların ihraç edilmesi veya hurdaya çıkarılmasına bağlı olarak, aynı cins yeni bir aracın ilk alımında uygulanacak ÖTV indiriminin üst sınırı 10 bin liradan 15 bin liraya çıkarıldı. İndirim miktarları yeni aracın ÖTV matrahı 70 bin liraya kadar olanlarda 10 bin liradan 15 bin liraya çıkarıldı. İşte sahibinden Haziran ayının en ucuz otomobilleri! Bu otomobil fiyatları 100 bin TL'den daha ucuz

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HaberlerOtomobil HaberleriHaziran ayının sahibinden en ucuz otomobilleri! Bu otomobil fiyatları 100 bin TL'den daha ucuz Reno, Kia, Nissan, Pejo, Fiat...
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