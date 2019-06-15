Yaz ayının gelmesiyle birlikte sahibinden sıfır otomobiller ilgi odağı olmaya başladı. Bu bağlamda hareketlenen piyasa sonrasında vatandaşlar alınabilecek en ucuz otomobilleri araştırma başladı. Reno, Kia, Nissan, Pejo, Fiat, Toyota, Opel gibi markaların 100 bin TL altındaki araçları büyük ilgi görüyor. Bu arada Cumhurbaşkanı Kararı ile 16 yaş ve üzerindeki motorlu taşıtların ihraç edilmesi veya hurdaya çıkarılmasına bağlı olarak, aynı cins yeni bir aracın ilk alımında uygulanacak ÖTV indiriminin üst sınırı 10 bin liradan 15 bin liraya çıkarıldı. İndirim miktarları yeni aracın ÖTV matrahı 70 bin liraya kadar olanlarda 10 bin liradan 15 bin liraya çıkarıldı. İşte sahibinden Haziran ayının en ucuz otomobilleri! Bu otomobil fiyatları 100 bin TL'den daha ucuz