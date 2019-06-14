Yaz ayının gelmesiyle birlikte ikinci el otomobiller revaçta. Bütçesi kısıtlı olan vatandaşlar 2. el otomobillere yöneliyor. İkinci el otomobil alırken dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. Örneğin satın alınan bir ikinci el otomobilin arıza yapması ve sıkıntı çıkarması gibi durumlarda öncelikle şirkete başvurulmalıdır. Aksi takdirde mahkeme yoluna başvurulmalıdır. Sıfır otomobil fiyatlarının astronomik seviyelerde olması sebebiyle Türkiye genelinde birçok kişi ikinci el otomobil satışlarına yönelmiştir. İkinci el otomobil piyasasında en çok hareketli olan otomobiller 30-50 bin TL arasında değişiklik göstermektedir. İkinci el otomobil alım sayfalarından araç satın almak isteyen milyonlarca kişi ikinci el otomobil satın alımlarında dikkat edilmesi gereken hususları araştırmaya koyuldu. Peki 14 Haziran sahibinden en ucuz ikinci el otomobiller ile sahibinden ikinci el araç alırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?