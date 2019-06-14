14 Haziran sahibinden en ucuz ikinci el otomobiller - sahibinden ikinci el araç alırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? Sıfır otomobil fiyatlarının yüksek olması sebebiyle ikinci el otomobil alım satımları büyük bir hareketlilik kazanmıştır. Peki, sahibinden ikinci el araç alımından en çok nelere dikkat edilmelidir? İşte sahibinden ucuz ekinci el otomobil ilanlarında dikkat edilmesi gereken hususlar. Türkiye genelinde ikinci el alım satımlarında otomobil yaşlarının büyük çoğunluğunu 10 yaşın üzerindeki otomobiller oluşturmakta. 8 yaş sınırlaması birçok otomobili kapsam dışı bırakmakta ve bu anlamda otomobil alım satımında daha rahat satın alımlar yapılabilmektedir. Vatandaşlar ucuz ve bütçelerini sarsmayacak arabalara bakıyor. Biz de sizler için ucuz olan ikinci el otomobil modellerini derledik. İkinci el araba alırken nelere dikkat etmeniz gerektiğini de detaylı şekilde anlattık.