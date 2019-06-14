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  • 14.06.2019 10:45
  • Son Güncelleme: 14.06.2019 11:00

sahibinden en ucuz otomobiller - alırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Yaz ayının gelmesiyle birlikte otomobiller revaçta. Bütçesi kısıtlı olan vatandaşlar 2. el otomobillere yöneliyor. İkinci el otomobil alırken dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. Örneğin satın alınan bir ikinci el otomobilin arıza yapması ve sıkıntı çıkarması gibi durumlarda öncelikle şirkete başvurulmalıdır. Aksi takdirde mahkeme yoluna başvurulmalıdır. Sıfır otomobil fiyatlarının astronomik seviyelerde olması sebebiyle genelinde birçok kişi ikinci el otomobil satışlarına yönelmiştir. İkinci el otomobil piyasasında en çok hareketli olan otomobiller 30-50 bin TL arasında değişiklik göstermektedir. İkinci el otomobil alım sayfalarından araç satın almak isteyen milyonlarca kişi ikinci el otomobil satın alımlarında dikkat edilmesi gereken hususları araştırmaya koyuldu. Peki sahibinden ile alırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

14 Haziran sahibinden en ucuz ikinci el otomobiller - sahibinden ikinci el araç alırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? Sıfır otomobil fiyatlarının yüksek olması sebebiyle ikinci el otomobil alım satımları büyük bir hareketlilik kazanmıştır. Peki, sahibinden ikinci el araç alımından en çok nelere dikkat edilmelidir? İşte sahibinden ucuz ekinci el otomobil ilanlarında dikkat edilmesi gereken hususlar. Türkiye genelinde ikinci el alım satımlarında otomobil yaşlarının büyük çoğunluğunu 10 yaşın üzerindeki otomobiller oluşturmakta. 8 yaş sınırlaması birçok otomobili kapsam dışı bırakmakta ve bu anlamda otomobil alım satımında daha rahat satın alımlar yapılabilmektedir. Vatandaşlar ucuz ve bütçelerini sarsmayacak arabalara bakıyor. Biz de sizler için ucuz olan ikinci el otomobil modellerini derledik. İkinci el araba alırken nelere dikkat etmeniz gerektiğini de detaylı şekilde anlattık.

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