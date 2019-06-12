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  • 13.06.2019 09:13
  • Son Güncelleme: 20.06.2019 10:54

, ek sini kaldırdı! O arabaların fiyatı yüzde 60 düştü

'den ithal edilecek olan arabaların lerinde büyük bir indirime gidildi. Yarı yarıya azalan gümrük vergisiyle birlikte birçok araç önemli oranda ucuzlarken, araba almak isteyen vatandaşlara büyük bir şans doğmuş oldu. İnternette ise gümrük vergisi düşürüldü mü, hangi araçların vergisi düştü gibi sorulara yanıt aranıyor. İşte konu hakkında tüm detaylar. Peki gümrük vergisi düşürüldü mü?

Türkiye, ABD'ye karşı bazı ürünlerde uyguladığı ek gümrük vergisini kaldırdı. Plastik, alkol, ağaç ürünleri, otomotiv gibi birçok alanda gümrük vergileri yarı yarıya indirildi. Vatandaşları en çok heyecanlandıran ise ABD'den ithal edilecek olan arabaların gümrük vergisinin düşürülmesi oldu. Yaklaşık bir yıl önce getirilen ek vergilerden vazgeçilmesiyle birlikte araç alacaklara büyük kolaylık sağlanmış oldu.

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