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  • 13.06.2019 09:13
  • Son Güncelleme: 13.06.2019 09:13

fiyatı düşen otomobil markaları hangileri? Fiyatı yüzde 60'dan fazla azalan arabalar hangileri?

Fiyatı yüzde 60 azalan arabalar hangileri? fiyatı düşen otomobil markaları hangileri? 'den ithal edilecek olan arabaların lerinde büyük bir indirime gidildi. Yarı yarıya azalan gümrük vergisiyle birlikte birçok araç önemli oranda ucuzlarken, araba almak isteyen vatandaşlara büyük bir şans doğmuş oldu. İnternette ise gümrük vergisi düşürüldü mü, hangi araçların vergisi düştü gibi sorulara yanıt aranıyor. İşte konu hakkında tüm detaylar. Peki gümrük vergisi düşürüldü mü? Gümrük vergisi kaça düştü? İşte yanıtı... Gümrük Vergisi ithalatta ve ihracatta Gümrük tarafından alınan bir vergi türüdür. Gümrük Vergisi her ürüne göre değişiklik gösterir. Hangi üründen ne kadar Gümrük Vergisi alınacağı ürünün Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu'na (GTİP) göre belirlenir.

Türkiye, ABD'ye karşı bazı ürünlerde uyguladığı ek gümrük vergisini kaldırdı. Plastik, alkol, ağaç ürünleri, otomotiv gibi birçok alanda gümrük vergileri yarı yarıya indirildi. Vatandaşları en çok heyecanlandıran ise ABD'den ithal edilecek olan arabaların gümrük vergisinin düşürülmesi oldu. Yaklaşık bir yıl önce getirilen ek vergilerden vazgeçilmesiyle birlikte araç alacaklara büyük kolaylık sağlanmış oldu. Peki gümrük vergisi düşürüldü mü? Hangi araçların vergisi düştü? Fiyatı yüzde 60 azalan arabalar hangileri? Sahibinden satılık fiyatı düşen otomobil markaları hangileri? İşte tüm detaylar ve gelişmeler

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