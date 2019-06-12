Türkiye, ABD'ye karşı bazı ürünlerde uyguladığı ek gümrük vergisini kaldırdı. Plastik, alkol, ağaç ürünleri, otomotiv gibi birçok alanda gümrük vergileri yarı yarıya indirildi. Vatandaşları en çok heyecanlandıran ise ABD'den ithal edilecek olan arabaların gümrük vergisinin düşürülmesi oldu. Yaklaşık bir yıl önce getirilen ek vergilerden vazgeçilmesiyle birlikte araç alacaklara büyük kolaylık sağlanmış oldu. Peki gümrük vergisi düşürüldü mü? Hangi araçların vergisi düştü? Fiyatı yüzde 60 azalan arabalar hangileri? Sahibinden satılık fiyatı düşen otomobil markaları hangileri? İşte tüm detaylar ve gelişmeler