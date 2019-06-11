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  • 11.06.2019 17:47
  • Son Güncelleme: 11.06.2019 18:42

sıfır ve hangileri oldu - ayı100 bin altı sıfır otomobil markaları

Döviz kurlarındaki yükseliş ve faiz oranlarındaki artışla birlikte otomobil fiyatları adeta tavan yaptı. Git gide artan fiyatlarla beraber sıfır arabalarda alım gücü düşüyor. 2018'de yüzde 35 daralan otomobil piyasası 2019'da daha fazla daralacağı söyleniyor. Bütün bu söylentilere ve gerçeklere rağmen teşvik kampanyaları yeterli değil. Sıfır araba kampanyaları hakkında detaylı bilgi için 2019 sıfır araba kampanyaları yazımıza göz atabilirsiniz. Otomobil kredilerinde vade 60 aya çıkarılarak bir çözüm sunuluyor fakat bu bir çözüm değil. İşte ayı 100 bin altı sıfır otomobil markaları - sıfır ve ...

Sahibinden en ucuz sıfır ve ikinci el arabalar hangileri 2019 Haziran ayı 100 bin altı sıfır otomobil markaları belli oldu. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2019 yılı ilk dört ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 47,97 azalarak 119 bin adet olarak gerçekleşirken, otomobil firmaları ise satışlarda yaşanan gerilemenin önüne geçmek için ÖTV ve hurda teşviklerinin de yer aldığı mayıs ayı kampanyalarını devreye aldı. Sahibinden en ucuz sıfır otomobilleri haberimizde derledik. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte otomobile olan ihtiyaç arttı. Arabasıyla tatile gitmek isteyenler ÖTV indirimi ile birlikte soluğu otomobil bayileri önünde alıyor. İşte sahibinden en ucuz sıfır otomobiller... Bu arada Ramazan Bayramı öncesinde 2. el araç fiyatları, tatilcilerin araç almaya yönelmesi sebebi ile arttı.

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