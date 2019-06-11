Sahibinden en ucuz sıfır ve ikinci el arabalar hangileri 2019 Haziran ayı 100 bin altı sıfır otomobil markaları belli oldu. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2019 yılı ilk dört ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 47,97 azalarak 119 bin adet olarak gerçekleşirken, otomobil firmaları ise satışlarda yaşanan gerilemenin önüne geçmek için ÖTV ve hurda teşviklerinin de yer aldığı mayıs ayı kampanyalarını devreye aldı. Sahibinden en ucuz sıfır otomobilleri haberimizde derledik. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte otomobile olan ihtiyaç arttı. Arabasıyla tatile gitmek isteyenler ÖTV indirimi ile birlikte soluğu otomobil bayileri önünde alıyor. İşte sahibinden en ucuz sıfır otomobiller... Bu arada Ramazan Bayramı öncesinde 2. el araç fiyatları, tatilcilerin araç almaya yönelmesi sebebi ile arttı.