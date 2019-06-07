Milyonlarca sürücünün gözü bu listede. İkinci el arabalara göz koyan sürücüler, otomobil piyasasını yakından takip ediyor. Vatandaşlar bütçelerini sarsmayacak ikinci el ucuz araba modellerini merak ediyor. Bayram öncesinde hareketlenen ikinci el piyasasında en çok tercih edilen otomobiller 30 - 50 bin lira arasında değişiyor. 30 bin ile 50 bin altı ikinci el araba modelleri hangileri? İkinci el araba alırken nelere dikkat etmek gerekiyor? Tüm detaylar haberimizde... Vatandaşlar ucuz ve bütçelerini sarsmayacak arabalara bakıyor. Biz de sizler için ucuz olan ikinci el otomobil modellerini derledik. İkinci el araba alırken nelere dikkat etmeniz gerektiğini de detaylı şekilde anlattık.