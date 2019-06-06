Bugünkü
Takvim
  • Otomobil
  • 06.06.2019 10:46
  • Son Güncelleme: 06.06.2019 10:46

ile arasındaki ortaklık teklifinde anlaşmazlık

Dünyanın önde gelen üreticilerinden ile arasındaki ortaklık görüşmelerinde anlaşmazlık çıktı. İtalyan-Amerikan otomotiv şirketi Fiat Chrysler, Fransız şirkete yaptığı teklifini geri çekti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerOtomobil HaberleriRenault ile Fiat Chrysler arasındaki ortaklık teklifinde anlaşmazlık
Diğer Otomobil Haberleri Tüm otomobil haberleri
Tüm Otomobil Haberleri