İtalyan-Amerikan otomotiv şirketi Fiat Chrysler, Fransız otomobil üreticisi Renault ile birleşme teklifini geri çekti.
Renault ile Fiat Chrysler arasındaki ortaklık teklifinde anlaşmazlık
Dünyanın önde gelen otomobil üreticilerinden Renault ile Fiat Chrysler arasındaki ortaklık görüşmelerinde anlaşmazlık çıktı. İtalyan-Amerikan otomotiv şirketi Fiat Chrysler, Fransız şirkete yaptığı teklifini geri çekti.
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