Sahibinden 30 - 50 bin altı en ucuz ikinci el otomobiller! Ucuza otomobil nasıl alınır? İşte ucuza araç alma yöntemleri. ÖTV vergileri ve artan otomobil fiyatları sonrasında vatandaşlar ikinci el otomobil pazarına yöneldi. Bu bağlamda biz de araştırmalar yaptık ve en ucuz ve en uygun fiyatlı arabaları sizler için belirledik. Bu bağlamda sahibinden en ucuz ikinci el otomobilleri haberimizde derledik. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte otomobile olan ihtiyaç arttı. Arabasıyla tatile gitmek isteyenler ikinci el pazarında hareketliliğe neden oluyor. Otomobil fiyatlarındaki döviz kaynaklı artış, vatandaşı farklı yollara itti.