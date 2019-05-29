Müge Anlı canlı yayın izle: Vezirköprü'de 15.30 sıralarında, Ecrin Kurnaz'ın kaybolduğu evin yaklaşık 5 kilometre uzağında Bağırsak Deresi mevkisinde orman muhafaza memurları tarafından ayakkabı ve elbise parçalarına rastlandı. Ormancıların ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma, olay yeri inceleme ve AFAD ekiplerinin yaptıkları arama çalışmasında Ecrin'e ait olduğu düşünülen ceset parçaları ve çocuk ayakkabıları bulundu. Gün ağarınca olay bölgesinin görüntüleri ortaya çıktı. Pınar yolu üzeri Bağırsak Deresi mevkisinde orman yolu güzergahında bulunan giysi ve ceset parçalarının buraya nasıl atıldığı yetkililerce araştırılıyor. Peki Ecrin bebeğin katili son dakika üvey amcası mı? Minik Ecrin son dakika haberleri ve tüm detaylar sayfamızda

Mahalle sakinlerinden Hüseyin Çamurcu, "Ormancılar cesedi bulmuş. Yol üstünde ilk önce ayakkabı ve elbise parçalarını bulmuşlar. Daha sonra da ceset parçalarına rastlamışlar. Durumu jandarmaya bildirmişler. Şimdi de bölgede önlem alındı. Aramalara devam edilecekmiş" dedi.

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"KIYAFETLERİ AİLE TEYİT ETTİ"

Olay hakkında bilgi veren Vezirköprü Kaymakamı Kudret Kurnaz, "Saat 15.30 civarında, çocuğun kaybolduğu evin 6 km uzağında orman muhafaza memurlarının çalışması vardı. Onlar orada bir çocuk ayakkabısı ve bir de elbise parçası buldular. Bunu haber verdiler. Bunun üzerine olay mahalline olay yeri inceleme, jandarma ve AFAD ekiplerini yönlendirdik. Bölgede yaptıkları aramalarda diğer ayakkabıyı ve başka elbise parçaları buldular. Bunları aile üyelerine gösterdik. Çocuğun ayakkabısı ve elbise parçası olduğunu söylediler. O bölgede yapılan aramalarda, kemik parçalarına ulaşıldı" diye konuştu.

ÜVEY AMCA TAKİBE ALINDI

Vezirköprü Cumhuriyet Savcılığı´nın 'kişiyi hürriyetinden alıkoyma ve kasten adam öldürme' suçlarına ilişkin olarak başlattığı soruşturma da genişletildi. Savcılık ile polis ve jandarma ekipleri, soruşturmada aile içi bazı ilişkileri mercek altına aldı.

Sevcan Kurnaz'ın, 16 yaşındayken kaçarak kendisinden 20 yaş büyük Cengiz Kurnaz ile evlendiği ortaya çıkmıştı. Ecrin 4 aylıkken Cengiz Kurnaz kalp krizinden yaşamını yitirince Sevcan Kurnaz'ın, 7,5 ay önce de ilk eşinin kız kardeşinin oğlu olan Deniz Kurnaz ile evlendiği ifade edildi. Sevcan Kurnaz'ın bu evlilikten de 6,5 aylık hamile olduğu bildirildi.

Ecrin'in üvey amcası Özkan Kurnaz'ın ikilinin ilişkilerini önceden bildiği ve durumu kalp krizinden ölen ilk eşi Cengiz Kurnaz'a söylediği belirlenmişti. Ecrin kaybolmadan önce son olarak üvey amcası Özkan Kurnaz'a bırakılmıştı. Savcılık, şüphelerin üzerinde yoğunlaştığı Özkan Kurnaz'ın cep telefon kayıtlarını geriye dönük incelemeye aldı. Kurnaz'ın olay gününe ilişkin çelişkili ifadeleri de mercek altına alındı.

Bu arada, soruşturma kapsamında Ecrin'in dedesi Nuri ile babaannesi Hacer Kurnaz'ın da kan örnekleri alındı.

ÖZKAN KURNAZ'DAN ECRİN BEBEK AÇIKLAMASI!

Müge Anlı'nın hayli sıkıştırdığı Özkan Kurnaz, bu kez Ecrin'i kurtların kaçırmış olabileceğini iddia etti. Müge Anlı yayında Özkan'a son bir şans tanıdı ve "Bu işin içinde cinsel eğilim varsa söylemeni beklemiyorum. Ancak bu çocuk kazaya kurban gittiyse şimdi tam söyleme zamanı" dedi. Özkan, Ecrin'e bir şey yapmadığını belirtip , "Çocuk benimle gelmedi. Ben niye yalan söyleyeyim. Ben yapsam söylerim. Olanlar olmuş Allah'ın takdiri. Şüpheler benim üzerimde. Benim vicdanım rahat." dedi. İlk başta Ecrin'i şeytanın kaçırdığını söyleyen Özkan Kurnaz, ceset bulunduktan sonra ise "kurt kaçırdı" iddiasında bulundu.

Son dakika Ecrin bebek gelişmesi: Kemik parçaları Ecrin Kurnaz'a mı ait? Parçalara ayrılmış cesedin otopsi sonucu çıktı mı?

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'a ait olduğu düşünülen ayakkabı ile kemik parçaları bulunan bölgede arama çalışmaları sürüyor.

İlçeye bağlı Alancık Mahallesi'nin yaklaşık 6 kilometre uzağında ormanlık alandaki dere yatağında 2 gün önce orman işçilerince kız çocuğuna ait ayakkabı ve giysi parçası ile kafatası ve kemik parçaları bulunmasının ardından bölgede arama çalışması yürütülüyor.

Son dakika Ecrin bebek gelişmesi: Kemik parçaları Ecrin Kurnaz'a mı ait? Parçalara ayrılmış cesedin otopsi sonucu çıktı mı?

AFAD Arama ve Kurtarma Birliğinden 26 kişilik ekiple bölgede geniş çaplı arama yapılıyor.

Savcılık gözetimindeki arama çalışmalarına jandarma ekipleri de katılırken, AFAD'ın ceset arama köpeği "Abrek" ile dere yatağında çalışma yürütülüyor.

Vezirköprü'nün Alancık Mahallesi'ndeki evlerinin önünde oynarken 7 Mayıs'ta öğle saatlerinde kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ı aile üyeleri ile mahalle sakinleri aramış, sonuç alınamayınca olay jandarmaya bildirilmişti. Jandarma, AFAD ekipleri ve vatandaşların katılımıyla küçük kız aranmış ancak bir ize ulaşılamamıştı.

TÜRKİYE AYAĞA KALKTI!

Hem sosyal medyada hem de vatandaşlar arasında Ecrin'in katilinin bulunmasına yönelik infial başladı. Ecrin'in üvey dedesi Nuri Kurnaz, cinayet de olabilir, kurt veya hayvanlar da yemiş olabilir, birisi de götürmüş olabilir derken Müge Anlı'nın programında şeytan alıp götürmüş olabilir diyen üvey babaanne Hacer Kurnaz; "ben böyle beklemiyordum, biri aldı getirecek diye bakıyordum, yavrudan ne istediniz, kolumu kanadımı kırdınız..." diyerek veryansın etti. Öte yandan tüm gözler üvey amca Özkan Kurnaz'a çevrildi. Özkan'ın Jandarma ekiplerine sorduğu "bu çocuk kaçırılmışsa boğulmuşsa bir şey yapılmışsa üzerinde DNA çıkar mı?" sorusu onu bir numaralı fail yaptı. Özkan'ın olay gününe ilişkin çelişkili ifadeleri ortaya çıktı ayrıca Ecrin'in üvey dedesi ve babaannesinden de kan örnekleri alındı. Savcılıktan yapılan son dakikaEcrin Kurnaz açıklamasında cinsel istismar iddiaları hakkında detay paylaşıldı; işte o açıklama!

Orman muhafaza memurlarının bir adet çocuk ayakkabısı bulması üzerine kendilerine ihbarda bulunduklarını belirten Çakmak, "Jandarma ekipleri de bizimle arama tarama faaliyetlerine katıldı. Arama yaparken ayakkabının bulunduğu noktanın etrafındaki dere yatağında elbise parçaları bulduk. Dağınık elbise parçaları takip edildi, aşağı noktadaki dere yatağında kemikler bulundu. Yüz metreye yayılmış vaziyette küçük bir çocuğa ait olduğunun tahmin ettiğimiz kafatası kemiği, kaburga kemiği, kaval kemiği gibi ufak parçalı kemikler bulundu. Vücut bütün halde değil. Şuanda Ecrin'e ait olup olmadığını da bilmiyoruz. Yaş ve kıyafet durumun uyumlu ancak kesinliğe ulaştırmak için ilgili dairelerden kriminal raporlarını alıp incelemelerimizi tamamlayacağız" dedi.

ECRİN BEBEKLE İLGİLİ ADLİ TIP KURUMU'NDAN NE SONUÇ GELDİ?

Ecrin'in üvey babaannesi Hacer Kurnaz ise, "Çocuğumun evin yanından kaybolduğunu biliyorum. Başka bir şey bilmiyorum. Çok kötüyüm. Ayakkabısı ile kıyafetinin fotoğrafını gösterdiler. Akşam duyunca sesim soluğum gitti. Ben böyle beklemiyordum. Onu birisi aldı getirecek diye bekliyordum. Kim yaptıysa Allah'ından bulsun. Yavrudan ne istediniz Kolumu kanadımı kırdınız ciğerlerimi söktünüz" diye konuştu.

Ecrin Kurnaz'ın ailesi dere yatağında bulunan ve incelenmek üzere Adlı Tıp Kurumu'na gönderilen kafatası ve kemiklerle ilgili gelecek sonucu bekliyor.

Son dakika Ecrin bebek gelişmesi: Kemik parçaları Ecrin Kurnaz'a mı ait? Parçalara ayrılmış cesedin otopsi sonucu çıktı mı?

Ecrin'in üvey dedesi Nuri Kurnaz, "Kafatası ve kemik parçalarının bulunduğu bize söylendi. Ben kendim görmedim. Çok üzgünüm. Adli Tıp'a gönderildiğini söylediler bana. Sonuçların çıkmasını bekliyoruz. İnşallah en kısa zamanda bir sonuca ulaşılır. Ecrin olabileceğini söylediler ama daha net belli değil. Başka birisi olabilir, Ecrin olabilir. Ecrin değil de demiyoruz Ecrin de demiyoruz.

CESEDİ DENETİM YAPAN EKİPLER BULDU!

Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri daha yakından baktıklarında ceset parçaları olduğunu gördüler. Bunun üzerine jandarmaya ihbarda bulundular. Olay yerine sevk edilen ekipler, dere yatağında parçalara ayrılmış olarak Ecrin'in cesedini buldular.

Olay yerinde yapılan incelemede bulunan ceset parçalarının evinin önünde oynarken kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'a ait olduğu tahmin ediliyor. Olay yerinde bulunan ayakkabının da Ecrin'in kaybolduğu gün ayağındaki ayakkabıları olduğu belirtildi.

Son dakika Ecrin bebek gelişmesi: Kemik parçaları Ecrin Kurnaz'a mı ait? Parçalara ayrılmış cesedin otopsi sonucu çıktı mı?

MİNİK ECRİN'İN CESEDİ KÖYE 1 KM UZAKLIKTA BULUNDU

Ceset parçaları yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Ceset parçalarının bulunduğu dere yatağı ile Ecrin'in kaybolduğu evin arasında 1 kilometre mesafe olduğu belirlendi.

Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis de küçük kızın cansız bedeninin evlerinin uzağındaki ormanlık alandaki dere yatağında bulunduğunu belirterek üzgün olduklarını söyledi.