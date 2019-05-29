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  • 30.05.2019 09:50
  • Son Güncelleme: 30.05.2019 09:50

Fiyatı yüzde 60 düşen arabalar hangileri? fiyatı ucuzlayan otomobil markaları!

Fiyatı yüzde 60 düşen arabalar hangileri? Sahibinden ucuzlayan otomobil markaları açıklandı. 'den ithal edilecek olan otomobiller için gümrük vergisi yüzde 120'den yüzde 60'a çekildi. Böylece otomobillerin fiyatlarında büyük düşüş yaşandı. ABD'de üretilen ve ithal edilen otomobillerden bugüne kadar yüzde 120 oranında vergi alınıyordu. Yaklaşık bir yıl önce getirilen ek vergilerden vazgeçilmesiyle birlikte otomobil fiyatlarında da yüzde 60 oranında gerileme oluştu.

Türkiye, ABD'ye karşı bazı ürünlerde uyguladığı ek gümrük vergisini kaldırdı. Plastik, alkol, ağaç ürünleri, otomotiv gibi birçok alanda gümrük vergileri yarı yarıya indirildi. ABD'de üretilen ve ithal edilen otomobillerden bugüne kadar yüzde 120 oranında vergi alınıyordu. Bu bağlamda yaklaşık bir yıl önce getirilen ek vergilerden vazgeçilmesiyle birlikte otomobil fiyatlarında da yüzde 60 oranında gerileme oluştu. Cumhurbaşkanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımladığı kararla birlikte bazı arabalarda yüzde 60 oranında vergi düştü ve fiyatı da bu nedenle gerilemiş oldu. Peki Fiyatı yüzde 60 düşen arabalar hangileri? Sahibinden ucuzlayan otomobil markaları belli oldu.

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