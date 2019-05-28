İkinci el arabalara göz koyan sürücüler, otomobil piyasasını yakından takip ediyor
Milyonlarca sürücünün gözü bu listede. İkinci el arabalara göz koyan sürücüler, otomobil piyasasını yakından takip ediyor. Vatandaşlar bütçelerini sarsmayacak ikinci el ucuz araba modellerini merak ediyor
Bayram öncesinde hareketlenen ikinci el piyasasında en çok tercih edilen arabalar 30-50 bin lira arasında değişiyor.
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