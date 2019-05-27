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  • 27.05.2019 15:30
  • Son Güncelleme: 27.05.2019 15:40

indirimi 60 bin altı sıfır otomobil markaları açıklandı! En ucuz sıfır ve sahibinden arabalar hangileri

Araç satışlarında istenilen seviyelere ulaşmak isteyen otomobil firmaları araç alacakları cazip kampanyalarla showroomlara çekmeye çalışıyor. Bu kapsamda Dacia, Renault, Honda, Toyota, Hyundai ve Nissan kampanyalarını devreye aldı. 'nde yüzde 15 indirimin yanında hurda teşviğinden de faydalanılarak ucuza otomobil almak mümkün. en ucuz sıfır otomobilleri haberimizde derledik. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte otomobile olan ihtiyaç arttı. Arabasıyla tatile gitmek isteyenler indirimi ile birlikte soluğu otomobil bayileri önünde alıyor. Kampanyalar kapsamında sıfır araç alımlarına yönelik farklı vade seçenekleri, fiyatlarda indirim ve belli vadelere yönelik sıfır faiz de uygulanıyor. İşte sahibinden 60 bin altı en ucuz sıfır otomobiller ve en ucuz sıfır ve sahibinden otomobil listesi.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2019 yılı ilk dört ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 47,97 azalarak 119 bin adet olarak gerçekleşirken, otomobil firmaları ise satışlarda yaşanan gerilemenin önüne geçmek için ÖTV ve hurda teşviklerinin de yer aldığı mayıs ayı kampanyalarını devreye aldı. Sahibinden en ucuz sıfır otomobilleri haberimizde derledik. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte otomobile olan ihtiyaç arttı. Arabasıyla tatile gitmek isteyenler ÖTV indirimi ile birlikte soluğu otomobil bayileri önünde alıyor. İşte sahibinden en ucuz sıfır otomobiller... Bu arada Ramazan Bayramı öncesinde 2. el araç fiyatları, tatilcilerin araç almaya yönelmesi sebebi ile arttı. Yaşanan durumdan etkilenen Kocaeli'de bulunan oto pazarındaki satılığa çıkartılan 2. el araçların fiyatlarında yaklaşık 5 bin TL artış yaşandı.

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