2019 Mayıs ayı otomobil fiyatları vatandaşların yakın takibinde. Ramazan ayının sona ermesiyle 9 günlük uzun bir tatil başlayacak. Havaların sıcak olmasıyla da vatandaşlar tatil planlarını bayramda hayata geçirebilecek. Birçok turizm şehrinde rezervasyonlar dolmaya başladı. Her yıl olduğu gibi bayram tatili öncesi otomobil piyasası da hareketlendi. Pazara ilgi büyük. Hareketlilik fazla ama vatandaşlar yine de alış ve satışların istenilen düzeyde olmamasından şikayetçiler. Pazara ilgi büyük hareketlilik fazla ama vatandaşlar yine de alış ve satışların istenilen düzeyde olmamasından şikayetçiler. 2019 Mayıs ayı sahibinden sıfır otomobil kampanyaları! İşte en çok satılan sıfır ikinci el otomobil markaları