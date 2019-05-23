Bugünkü
Takvim
  • Otomobil
  • 24.05.2019 10:02
  • Son Güncelleme: 24.05.2019 10:02

Sahibinden ayı sıfır otomobil kampanyaları! İşte en çok satılan sıfır markaları

Bayram öncesi otomobil piyasası hareketlendi. Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkmasıyla vatandaşlar tatil planını yapmaya başladı. Rahat bir tatil yolculuğu için otomobil almayı planlayan binlerce kişi bulunuyor. 2019 yılının başında başlayan otomobil kampanyaları hala sürüyor. Binlerce kişi "Bayram öncesi güncel otomobil fiyatları" aramasını yapıyor. Peki, hangi otomobil ne kadar? İşte ayı sıfır ve kampanyaları... Sıfır araç alımı için doğru zaman olan yıl sonları hem yeni modellerin tanıtımına denk gelmesi hemde üretim yılı sebebiyle araçların fiyatlarında düşüş nedeniyle araba alacaksınız bu kampanyalara dikkat edin. 2019 hesaplı kaliteli otomobil kampanyaları Sahibinden en çok satılan sıfır ikinci el otomobil markaları

2019 Mayıs ayı otomobil fiyatları vatandaşların yakın takibinde. Ramazan ayının sona ermesiyle 9 günlük uzun bir tatil başlayacak. Havaların sıcak olmasıyla da vatandaşlar tatil planlarını bayramda hayata geçirebilecek. Birçok turizm şehrinde rezervasyonlar dolmaya başladı. Her yıl olduğu gibi bayram tatili öncesi otomobil piyasası da hareketlendi. Pazara ilgi büyük. Hareketlilik fazla ama vatandaşlar yine de alış ve satışların istenilen düzeyde olmamasından şikayetçiler. Pazara ilgi büyük hareketlilik fazla ama vatandaşlar yine de alış ve satışların istenilen düzeyde olmamasından şikayetçiler. 2019 Mayıs ayı sahibinden sıfır otomobil kampanyaları! İşte en çok satılan sıfır ikinci el otomobil markaları

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerOtomobil HaberleriSahibinden 2019 Mayıs ayı sıfır otomobil kampanyaları! İşte en çok satılan sıfır ikinci el otomobil markaları
Diğer Otomobil Haberleri Tüm otomobil haberleri
Tüm Otomobil Haberleri