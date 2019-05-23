Bayram öncesi otomobil piyasası hareketlendi. Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkmasıyla vatandaşlar tatil planını yapmaya başladı. Rahat bir tatil yolculuğu için otomobil almayı planlayan binlerce kişi bulunuyor. 2019 yılının başında başlayan otomobil kampanyaları hala sürüyor. Binlerce kişi "Bayram öncesi güncel otomobil fiyatları" aramasını yapıyor. Peki, hangi otomobil ne kadar? İşte 2019 Mayıs ayı sıfır ve ikinci el otomobil kampanyaları... Sıfır araç alımı için doğru zaman olan yıl sonları hem yeni modellerin tanıtımına denk gelmesi hemde üretim yılı sebebiyle araçların fiyatlarında düşüş nedeniyle araba alacaksınız bu kampanyalara dikkat edin. 2019 Mayıs ayı hesaplı kaliteli otomobil kampanyaları Sahibinden en çok satılan sıfır ikinci el otomobil markaları