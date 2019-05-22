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  • 22.05.2019 12:44
  • Son Güncelleme: 22.05.2019 12:54

en ucuz 30 - 50 bin altı otomobiller! ? İşte ...

vergileri ve artan otomobil fiyatları sonrasında vatandaşlar otomobil pazarına yöneldi. Bu bağlamda biz de araştırmalar yaptık ve en ucuz ve en uygun fiyatlı arabaları sizler için belirledik. Bu bağlamda en ucuz i haberimizde derledik. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte otomobile olan ihtiyaç arttı. Arabasıyla tatile gitmek isteyenler ikinci el pazarında hareketliliğe neden oluyor. Otomobil fiyatlarındaki döviz kaynaklı artış, vatandaşı farklı yollara itti. Ucuza yüksek model ve düşük kilometreli araba almak isteyen vatandaşlar hasar kaydı olan araçlara yöneldi. İşte Sahibinden en ucuz 30 - 50 bin altı ikinci el otomobiller! ? Peki ...

Sahibinden en ucuz 30 - 50 bin altı ikinci el otomobiller! Ucuza otomobil nasıl alınır? İşte ucuza araç alma yöntemleri... Yükselen maliyetler ve taşıt kredilerinin de yükselmesiyle otomobil severler gözünü ikinci el otomobillere dikti. Fakat araç fiyatları artık eskisi gibi yaz kış farklılık göstermiyor. Ayrıca internet üzerinden satışlardaki fiyatların galerilere göre daha yüksek olduğu belirtiliyor. Bayram öncesinde hareketlenen ikinci el piyasasında en çok tercih edilen arabalar 30-50 bin lira arasında değişiyor. Sıfır kilometre otomobil fiyatları çok arttı. Otomobil almak isteyen vatandaşlardan çoğu ikinci el otomobil almaya yöneliyor.

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