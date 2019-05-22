Yükselen maliyetler ve taşıt kredilerinin de yükselmesiyle otomobil severler gözünü ikinci el otomobillere dikti. Fakat araç fiyatları artık eskisi gibi yaz kış farklılık göstermiyor. Ayrıca internet üzerinden satışlardaki fiyatların galerilere göre daha yüksek olduğu belirtiliyor.

Otomobil fiyatlarında yükseliş durmaksızın sürüyor. Ortalama sıfır otomobil fiyatı 70 bin lira olarak karşımıza çıkıyor. Tabi isteklere göre bu fiyat yukarı çıkıyor. Bütçesi kısıtlı olan vatandaş ise çok eski otomobillere 15-20 bin TL verip arızasıyla uğraşmaya başlıyor.

İŞTE 30 BİN VE 50 BİN ALTINDA SATILAN EN UCUZ OTOMOBİLLER





Volkswagen Passat 2000 model

Volkswagen Golf 1999 model

Citroen C3 2005 model

Toyota Corolla 2001 model

Fiat Punto 2011 model

Fiat Albea 2008 model

Fiat Linea 2011 model

Ucuza otomobil nasıl alınır? İşte ucuza araç alma yöntemleri...

Otomobil fiyatlarındaki döviz kaynaklı artış, vatandaşı farklı yollara itti. Ucuza yüksek model ve düşük kilometreli araba almak isteyen vatandaşlar hasar kaydı olan araçlara yöneldi. Peki hasarlı araç alırken neye dikkat edilir? Hasarlı araç almanın püf noktaları nelerdir? İşte hasarlı otomobil alırken dikkat edilmesi gereken noktalar...

Otomobil fiyatlarında yükseliş durmaksızın sürüyor. Ortalama sıfır otomobil fiyatı 70 bin lira olarak karşımıza çıkıyor. Tabi isteklere göre bu fiyat yukarı çıkıyor. Bütçesi kısıtlı olan vatandaş ise çok eski otomobillere 15-20 bin TL verip arızasıyla uğraşmaya başlıyor.

Ülkemizde ikinci el piyasasında "temiz" diye adlandırılan otomobil bulmak zor. Sadece ülkemize özgü ve galericilerin ortaya çıkardığı boyalı, değişen parçayla ilgili ön yargılar nedeniyle ucuza alınan otomobiller galeri vitrinlerine yüksek fiyattan konuluyor. Bu durumda nihai tüketiciler ikinci el otomobillere yüksek miktarda para vermek zorunda kalıyor. Satmaya kalktığında ise parçası boyalı olduğu için fiyat kırmalar oluşuyor.

Yoğun trafiğe sahip olan ülkemizde hemen her arabada bir kusur bulunuyor. Trafikte sürtme, çarpma, ezilme gibi hasarların oluşmasından dolayı otomobillerde hasar kayıtları oluşuyor. Son model olup ikinci ele düşmüş araçları bu kapsam dışında sayabiliriz.

Toplumda kaza yapmış arabalara değersiz gözüyle bakılıyor ve fiyatı düşürülüyor. İkinci el fiyatı 50 bin lira olup boyasız, kazasız olan aracın emsali parça boyalı ve kazalıysa 42-43 bin lira gibi fiyatlara satılıyor. Tabi ki bu fiyatlar normal hasarlı araçlar için. Eğer ki tramer kaydında 10-15 bin lira gibi hasar varsa ucuz dahi olsa otomobili satmak oldukça zorlaşıyor. Günümüzde yedek parça fiyatlarının yüksek olması tramerde hasarı da yükseltiyor. Lüks bir aracın sadece tek farı 30 bin lirayı aşabiliyor. Bu noktada ise pert otomobiller öne çıkmaya başlıyor.

ZORLU SÜRECİ İYİ YÖNETMENİZ GEREKİYOR

Pert arabaları almak ve tamiratını yaptırmak için önce fiyat araştırması yapın. Parçaların çıkma fiyatlarını ve nerelerde satıldığını iyice araştırın. Pert arabalar durumuna göre kaportacılar tarafından yaklaşık 2 hafta içinde tamir edilebiliyor. Çıkma parça tedariği için birkaç gününüzü ayırmanız gerekebilir. Bu süreçte en uygun fiyata arabayı trafiğe çıkarmak için çaba sarf edin.

UZUN SÜRE KULLANACAKSANIZ ALIN

Bütçesi dar olup, otomobilden kar etme amacı olmayıp, 3-5 yıl boyunca kullanıp sonrasında satmayı düşünenler eski model, yorgun otomobil almak yerine pert otomobil alarak büyük avantaj sağlayabilir. Satarken kar etme amacı olmamalı ve aldığınız fiyatın üzerine çok az kar koyarak satışını gerçekleştirebilirsiniz.

Günümüzde 2016 modelinin ikinci el fiyatı 55-60 bin lira civarında olan otomobilin pert halini piyasada 23-30 bin lira arasında fiyata alabilirsiniz. Bu fiyat aralığı arabanın masraf azlığına göre artar.

Otomobiller sadece kaza nedeniyle perte çıkmıyor. Sel hasarı, toplumsal olaylar, terör, park halinde üzerine düşen parçalar nedeniyle de perte çıkabiliyor.

Sigorta şirketleri pert otomobilleri ihaleyle pert işiyle uğraşanlara satıyor. 25 bin liraya satılan pert otomobili pert galericisi ihaleyle 20 bin liraya alabiliyor.

PERT OTOMOBİL NASIL SEÇİLİR?

Elbette pert otomobil almak için de tecrübenizin olması gerekiyor. Öncelikle şase, motor, şanzıman ve elektronik aksamında hasarı olan araçlardan uzak durun. Bu araçların kaporta ve tamir masrafı yüksek çıkacaktır. Şase otomobilin omurgasıdır. Tüm aksamların ana bağlantıları şaseye yapılır. Şasedeki sorun otomobilin yürüyüşünü etkiler, ön takım ayarı düzgün olmaz, olası bir kaza anında büyük maddi ve manevi hasarlar açabilir.