Otomobillerde 30 Haziran'a kadar sürecek ÖTV indirimi ile birlikte birbirinden cazip fiyatlarla bayiler satış yapıyor. Özel Tüketim Vergisi'nde yüzde 15 indirimin yanında hurda teşviğinden de faydalanılarak ucuza otomobil almak mümkün. Sahibinden en ucuz sıfır otomobilleri haberimizde derledik. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte otomobile olan ihtiyaç arttı. Arabasıyla tatile gitmek isteyenler ÖTV indirimi ile birlikte soluğu otomobil bayileri önünde alıyor. İşte sahibinden 60 bin altı en ucuz sıfır otomobiller... Bu arada Ramazan Bayramı öncesinde tatilcilerin 2. el araç almaya yönelmesi, fiyatların yaklaşık 5 bin TL artmasına neden oldu..