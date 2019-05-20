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  • 21.05.2019 09:07
  • Son Güncelleme: 21.05.2019 09:07

En ucuz sıfır sahibinden otomobiller hangileridir? indirimi !

Sahibinden en ucuz sıfır otomobilleri haberimizde derledik. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte otomobile olan ihtiyaç arttı. Arabasıyla tatile gitmek isteyenler indirimi ile birlikte soluğu otomobil bayileri önünde alıyor. İşte sahibinden en ucuz sıfır otomobiller... Bu arada öncesinde 2. el araç fiyatları, tatilcilerin araç almaya yönelmesi sebebi ile arttı. Yaşanan durumdan etkilenen Kocaeli'de bulunan oto pazarındaki satılığa çıkartılan 2. el araçların fiyatlarında yaklaşık 5 bin TL artış yaşandı.

Otomobillerde 30 Haziran'a kadar sürecek ÖTV indirimi ile birlikte birbirinden cazip fiyatlarla bayiler satış yapıyor. Özel Tüketim Vergisi'nde yüzde 15 indirimin yanında hurda teşviğinden de faydalanılarak ucuza otomobil almak mümkün. Sahibinden en ucuz sıfır otomobilleri haberimizde derledik. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte otomobile olan ihtiyaç arttı. Arabasıyla tatile gitmek isteyenler ÖTV indirimi ile birlikte soluğu otomobil bayileri önünde alıyor. İşte sahibinden 60 bin altı en ucuz sıfır otomobiller... Bu arada Ramazan Bayramı öncesinde tatilcilerin 2. el araç almaya yönelmesi, fiyatların yaklaşık 5 bin TL artmasına neden oldu..

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