Alım gücünün azaldığı bu dönemde araç satışlarında istenilen seviyelere ulaşmak isteyen otomobil satıcıları kullanıcıyı vadeli seçeneklerle çekmeyi planlıyor. Sıfır araç kampanyaları 2019 Yılı Mayıs Ayı itibariyle başladı. Araç almak isteyen kullanıcıların gözü ve kulağı sıfır araç kampanyaları 2019'da. Araç satın alacak müşteriler için bankalar uygun kampanyaları başlatmış oldu. Sıfır araç alımı için doğru zaman olan yıl sonları hem yeni modellerin tanıtımına denk gelmesi hemde üretim yılı sebebiyle araçların fiyatlarında düşüş nedeniyle araba alacaksınız bu kampanyalara dikkat edin. 2019 Mayıs ayı hesaplı kaliteli otomobil kampanyaları Sahibinden en çok satılan sıfır ikinci el otomobil markaları