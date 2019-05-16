Otomobil Kampanyaları - Sıfır ve ikinci el araç kampanyaları 2019 Mayıs ayına girilmesi ile başlamış oldu. İlk defa araç alacaklar ya da araç değiştirmek isteyenler kullanıcılar için en uygun sıfır ve ikinci el araç kampanyalarını 2019'i takip ediyor ve sizlerin hizmetine sunuyoruz. Pazara ilgi büyük. Hareketlilik fazla ama vatandaşlar yine de alış ve satışların istenilen düzeyde olmamasından şikayetçiler. Pazara ilgi büyük. Hareketlilik fazla ama vatandaşlar yine de alış ve satışların istenilen düzeyde olmamasından şikayetçiler. Sıfır araç alımı için doğru zaman olan yıl sonları hem yeni modellerin tanıtımına denk gelmesi hemde üretim yılı sebebiyle araçların fiyatlarında düşüş nedeniyle araba alacaksınız bu kampanyalara dikkat edin. 2019 Mayıs ayı hesaplı kaliteli otomobil kampanyaları Sahibinden en çok satılan sıfır ikinci el otomobil markaları