Sahibinden satılık en ucuz 30 bin 50 bin altı ikinci el otomobiller! İkinci el araba alırken bunlara çok dikkat edin yoksa... Artan otomobil fiyatları sonrasında vatandaşlar ikinci el otomobillere yöneldiler. Sahibinden en ucuz ikinci el otomobilleri haberimizde derledik. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte otomobile olan ihtiyaç arttı. Arabasıyla tatile gitmek isteyenler ikinci el pazarında hareketliliğe neden oluyor. İşte sahibinden 30 bin liraya satılan ikinci el arabalar ve yine sahibinden satılık araba ilanları.