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  • 15.05.2019 14:01
  • Son Güncelleme: 15.05.2019 14:12

en ucuz 30 - 50 bin altı ! İkinci el araba alırken bunlara çok dikkat edin yoksa...

Yükselen maliyetler ve taşıt kredilerinin de yükselmesiyle otomobil severler gözünü e dikti. Fakat araç fiyatları artık eskisi gibi yaz kış farklılık göstermiyor. Ayrıca üzerinden satışlardaki fiyatların galerilere göre daha yüksek olduğu belirtiliyor. Bayram öncesinde hareketlenen ikinci el piyasasında en çok tercih edilen arabalar 30-50 bin lira arasında değişiyor. Sıfır kilometre otomobil fiyatları çok arttı. Otomobil almak isteyen vatandaşlardan çoğu ikinci el otomobil almaya yöneliyor. Peki en ucuz 30 bin 50 bin altı ikinci el otomobiller hangileri? İkinci el araba alırken bunlara çok dikkat!

Sahibinden satılık en ucuz 30 bin 50 bin altı ikinci el otomobiller! İkinci el araba alırken bunlara çok dikkat edin yoksa... Artan otomobil fiyatları sonrasında vatandaşlar ikinci el otomobillere yöneldiler. Sahibinden en ucuz ikinci el otomobilleri haberimizde derledik. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte otomobile olan ihtiyaç arttı. Arabasıyla tatile gitmek isteyenler ikinci el pazarında hareketliliğe neden oluyor. İşte sahibinden 30 bin liraya satılan ikinci el arabalar ve yine sahibinden satılık araba ilanları.

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