Ramazan Bayramı öncesinde tatilcilerin 2'nci el araç almaya yönelmesi, fiyatları artırdı. Kocaeli Oto Pazarı'nda araçlarını satmak isteyen vatandaşlar, fiyatların 5 bin lira yükseldiğini söyledi. Ramazan Bayramı'na 1 hafta kala oto pazarında araçların yüksek fiyatlara alıcı bulabileceğini kaydeden vatandaşlar, fiyatların tatil sonrasında düşeceğini vurguladı. Bülent Ertunç isimli vatandaş, "Fiyatlar 5 bin lira civarında şişkin. Ama bu fiyatlar daha çok yukarı çıkacaktır. Çünkü bayram geliyor" dedi.
- Otomobil
- 13.05.2019
- Gazete
Ramazan Bayramı öncesinde tatilcilerin 2’nci el araç almaya yönelmesi, fiyatları artırdı
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