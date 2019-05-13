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öncesinde tatilcilerin 2’nci el araç almaya yönelmesi, fiyatları artırdı

İkinci el araca bayram dopingi
öncesinde tatilcilerin 2'nci el araç almaya yönelmesi, fiyatları artırdı. Oto Pazarı'nda araçlarını satmak isteyen vatandaşlar, fiyatların 5 bin lira yükseldiğini söyledi. Ramazan Bayramı'na 1 hafta kala oto pazarında araçların yüksek fiyatlara alıcı bulabileceğini kaydeden vatandaşlar, fiyatların tatil sonrasında düşeceğini vurguladı. Bülent Ertunç isimli vatandaş, "Fiyatlar 5 bin lira civarında şişkin. Ama bu fiyatlar daha çok yukarı çıkacaktır. Çünkü bayram geliyor" dedi.

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