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  • 14.05.2019 09:06
  • Son Güncelleme: 14.05.2019 09:06

indirimi sonrası markaları! En ucuz sıfır otomobiller hangileri?

i haberimizde derledik. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte otomobile olan ihtiyaç arttı. Arabasıyla tatile gitmek isteyenler indirimi ile birlikte soluğu otomobil bayileri önünde alıyor. İşte sahibinden en ucuz sıfır otomobiller... Bu arada öncesinde 2. el araç fiyatları, tatilcilerin araç almaya yönelmesi sebebi ile arttı. Yaşanan durumdan etkilenen Kocaeli'de bulunan oto pazarındaki satılığa çıkartılan 2. el araçların fiyatlarında yaklaşık 5 bin TL artış yaşandı.

Artan otomobil fiyatları sonrasında gelen ÖTV indirimi ile birlikte vatandaşların sıfır otomobillere olan ilgisi de arttı. Sahibinden en ucuz sıfır otomobilleri haberimizde derledik. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte otomobile olan ihtiyaç arttı. Arabasıyla tatile gitmek isteyenler ÖTV indirimi ile birlikte soluğu otomobil bayileri önünde alıyor. İşte sahibinden en ucuz sıfır otomobiller... Bu arada Ramazan Bayramı öncesinde tatilcilerin 2. el araç almaya yönelmesi, fiyatların yaklaşık 5 bin TL artmasına neden oldu..

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