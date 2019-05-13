Sahibinden en ucuz sıfır otomobilleri haberimizde derledik. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte otomobile olan ihtiyaç arttı. Arabasıyla tatile gitmek isteyenler ÖTV indirimi ile birlikte soluğu otomobil bayileri önünde alıyor. İşte sahibinden en ucuz sıfır otomobiller... Bu arada Ramazan Bayramı öncesinde 2. el araç fiyatları, tatilcilerin araç almaya yönelmesi sebebi ile arttı. Yaşanan durumdan etkilenen Kocaeli'de bulunan oto pazarındaki satılığa çıkartılan 2. el araçların fiyatlarında yaklaşık 5 bin TL artış yaşandı. Yaşanan artış, araçlara olan ilginin azalmasına neden olurken, araç sahipleri fiyatların bayram öncesinde giderek artmasının beklendiğini söyledi.