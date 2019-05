Türkiye`nin Otomobili Girişim Grubu Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş, Türkiye`nin otomobili projesinde kısa vadeli düşünülmediğini ve bugünden 15 sene sonrayı dahi öngörerek çalışıldığını belirterek "Türkiye`nin otomobilinde 2022 yılında piyasaya çıkana kadar, her hafta, her ay ne yapacağımız programlandı. Planı tıkır tıkır işletiyoruz" dedi. Peki Yerli otomobil üretimine ne zaman başlanacak? İlk yerli otomobilin adı ne olacak ? Ne zaman satışa sunulacak? İşte tüm detaylar

"Türkiye'nin otomobilinde planı tıkır tıkır işletiyoruz"

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından sektörde katma değerli ürün ve teknolojileri geliştirmek amacıyla Sabancı Üniversitesinde gerçekleştirilen "Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması"nın ödül töreninde "Türkiye'nin Otomobili Projesi ve Otomotiv Ekosisteminin Dönüşümü" başlıklı bir sunum yaptı.

Sunumunda "Türkiye'nin otomobili" olarak adlandırılan yerli otomobilde, gelinen sürece değinen Karakaş, "Küresel ortamda rekabet eden, yeni nesil doğuştan elektrikli, otonom sürüş seviyesi 3'e hazır, bağlantılı ve internete uyumluluk olarak doğuştan itibaren planlı, akıllı bir cihaz olacak." dedi.



TOGG olarak şarj altyapısından nesnelerin bağlantısına, yeni startup'lardan yeni yan sanayilere kadar geniş bir mobilite ekosistemi oluşturacaklarını dile getiren Karakaş, "Türkiye'nin teknoloji konusunda sinerji yaratacak şirketleri bünyemizde. Büyüyen segmente yatırım yapacağız. 2022 yılında C segmentte elektrikli SUV araçla pazara giriyoruz. İki üç yıldan sonra AB merkezli ihracat pazarlarına yönlendirmek istiyoruz." ifadelerini kulandı.



Türkiye'nin otomobili projesinde bütün hesapların uzun vadeli ve bugünden 15 sene sonrayı dahi öngörerek yapıldığını belirten Karakaş, "'Türkiye'nin otomobili'nde 2022 yılında piyasaya çıkana kadar, her hafta, her ay ne yapacağımız programlandı. Planı tıkır tıkır işletiyoruz." dedi.



"OTOMOBİLİN BİNE YAKIN ÖZELLİĞİNİ BELİRLEDİK"



Karakaş, tüm teknolojik değişimlerin otomobili ev ve iş yerinden sonra üçüncü yaşam alanına dönüştürdüğünü ifade ederek, "Sektördeki dönüşümün neden olduğu rekabetin temelinde de bu üçüncü yaşam alanının paylaşılması var. Bir Google'ın, Apple'ın ve Amazon'un bu konulara ilgisinin nedeni de işte bu alan." şeklinde konuştu.



Otomotivin mobilite ekosistemine dönüşümünün bu anlamda önemli bir fırsat oluşturduğuna dikkati çeken Karakaş, "Akıllı evler, binalar, şehirler ile etkileşimi olan bir dünyadan bahsediyoruz. Biz de bu nedenle bir otomobilden daha fazlasını hedefliyoruz. Otomobilin bine yakın özelliğini belirledik." dedi.



Dünyada 29 OEM firmasının mobilite ekosistemine 10 yılda 300 milyar dolar yatırım planladığı bilgisini paylaşan Karakaş, şunları kaydetti:



"Bunun haricinde sadece Çin bu alanda 136 milyar dolar yatırım yapacak. 2022 yılına kadar da 60 yeni model elektrikli araç piyasaya girecek. Örneğin, Çin'de şu an 500 tane bizim gibi start up var. Bunların 4'te 3'ü otomobilin kendisiyle ilgilenmiyor. Oluşturacağı ekosistemle ilgileniyor. Dolayısıyla bizim rakiplerimiz de 100 yıllık otomotiv markaları değil. Rakibimiz Çin'dekiler gibi hızlı, çevik, elektrik ve elektronikten, bağlantılı cihazlardan ve akıllı uygulamalardan anlayan şirketler."



Gürcan Karakaş ayrıca cep telefonunun başından geçen gelişmelerin otomobilin de başına gelmeye başladığını belirterek, "Otomotivde bahsettiğimiz dönüşüm için yakın zamanda gördüğümüz en yakın analojinin telefonların son 15 yılda akıllı hale gelmesi olduğunu söyleyebiliriz." şeklinde sözlerini tamamladı.

Yerli otomobile sipariş kuyruğu

Zeplin Car'ın Başkanı Sevim, "Elektrikli otomobiller, kiralık araç pazarını büyütecek. Yerli otomobil hayata geçtiğinde 2 bin adet sipariş vereceğiz" dedi.



Türkiye'nin ilk yerli otomobil projesi, araç kiralama şirketlerinin de radarına girdi. 18 bin 200 araçlık filosu ile bu alandaki önemli yatırımcılardan olan Zeplin Car, 2 bin araçlık sipariş için hazır olduğunu duyurdu. Günlük araç kiralama sektörünün şirket ve bireyler için inovatif bir çözüm haline geldiğini belirten Zeplin Car'ın Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sevim, "Özellikle de elektrikli otomobillerin yaygınlaşması ile sektör daha da büyüyecek. Buradaki fırsatı yerli elektrikli araç ile doldurmak istiyoruz.

Bu nedenle ilk etapta 2 bin araç için sipariş talebinde bulunduk. Ancak burada araç menzilinin 400 km olması da çok önemli" dedi. Günde 3 bine yakın tüketiciye araç teslim etiklerini belirten Sevim, şunları söyledi: "İçinde bulunduğumuz dönemde 'paylaşım' ekonomisi yükseliyor. Elektrikli otomobillerin artması ile bu pazar daha da büyüyecek. Artık almaya gerek kalmadan, herkes dilediği aracı, dilediği zaman edinebilecek. Türkiye'nin yerli otomobil projesi de bu yüzden büyük önem taşıyor. 400 kilometre menzili olan bir elektrikli oto hem şirketler hem de bireyler için ciddi bir tasarruf sağlar. Zeplin olarak yerli otomobil hayata geçer geçmez 2 bin adet sipariş vereceğiz."