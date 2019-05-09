Mayıs ayı ile birlikte otomobil üreticileri birbiri ardına kampanyalar düzenliyor ve vatandaşların ilgisini çekiyor. Döviz kuru artışı sebebiyle gözler daha çok ikinci el araçlara çevrilmiş durumda. Sıfır araçlar için ise yine de cazip kampanyalar mevcut. Araç satışlarında istenilen seviyelere ulaşmak isteyen otomobil satıcıları kullanıcıyı vadeli seçeneklerle tavlamaya çalışıyor. Sıfır araç kampanyaları 2019 yılı Mayıs ayı itibariyle başladı. Peki 2019 Mayıs ayı otomobil kampanyaları ve güncel araba kampanyaları! İşte sahibinden peynir ekmek gibi satılan otomobiller. Tüm detaylar haberimizde