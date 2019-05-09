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  • 10.05.2019 09:08
  • Son Güncelleme: 10.05.2019 09:08

İşte peynir ekmek gibi satılan otomobiller 2019 - !

Sıfır ve araç kampanyaları 2019 na girilmesi ile başlamış oldu. İlk defa araç alacaklar ya da araç değiştirmek isteyenler kullanıcılar için en uygun sıfır ve ikinci el araç kampanyalarını 2019'i takip ediyor ve sizlerin hizmetine sunuyoruz. Pazara ilgi büyük. Hareketlilik fazla ama vatandaşlar yine de alış ve satışların istenilen düzeyde olmamasından şikayetçiler. Sıfır araç alımı için doğru zaman olan yıl sonları hem yeni modellerin tanıtımına denk gelmesi hemde üretim yılı sebebiyle araçların fiyatlarında düşüş nedeniyle araba alacaksınız bu kampanyalara dikkat edin. Peki 2019 Mayıs ayı ve ! İşte peynir ekmek gibi satılan otomobiller

İşte peynir ekmek gibi satılan otomobiller

Mayıs ayı ile birlikte otomobil üreticileri birbiri ardına kampanyalar düzenliyor ve vatandaşların ilgisini çekiyor. Döviz kuru artışı sebebiyle gözler daha çok ikinci el araçlara çevrilmiş durumda. Sıfır araçlar için ise yine de cazip kampanyalar mevcut. Araç satışlarında istenilen seviyelere ulaşmak isteyen otomobil satıcıları kullanıcıyı vadeli seçeneklerle tavlamaya çalışıyor. Sıfır araç kampanyaları 2019 yılı Mayıs ayı itibariyle başladı. Peki 2019 Mayıs ayı otomobil kampanyaları ve güncel araba kampanyaları! İşte sahibinden peynir ekmek gibi satılan otomobiller. Tüm detaylar haberimizde

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