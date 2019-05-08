Artan otomobil fiyatları sonrasında vatandaşlar ikinci el otomobillere yöneldiler. Sahibinden en ucuz ikinci el otomobilleri haberimizde derledik. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte otomobile olan ihtiyaç arttı. Arabasıyla tatile gitmek isteyenler ikinci el pazarında hareketliliğe neden oluyor. İşte sahibinden 30 bin liraya satılan ikinci el arabalar ve yine sahibinden satılık araba ilanları. Peki sahibinden en ucuz 30 bin altı ikinci el otomobiller hangileri? İkinci el arama alırken nelere dikkat etmeliyiz işte tüm detaylar