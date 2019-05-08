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  • 09.05.2019 09:15
  • Son Güncelleme: 09.05.2019 09:15

otomobil alırken nelere dikkat edilmesi gerekir? Sahibinden en ucuz 30 bin altı ler hangileri?

Artan otomobil fiyatları sonrasında vatandaşlar otomobillere yöneldiler. Sahibinden en ucuz leri haberimizde derledik. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte otomobile olan ihtiyaç arttı. Arabasıyla tatile gitmek isteyenler ikinci el pazarında hareketliliğe neden oluyor. İşte sahibinden 30 bin liraya satılan ikinci el arabalar ve yine sahibinden satılık araba ilanları. Peki sahibinden en ucuz 30 bin altı ikinci el otomobiller hangileri? İkinci el arama alırken nelere dikkat etmeliyiz işte tüm detaylar

Yükselen taşıt kredileri sonrasında otomobil almak isteyen vatandaşlar sahibinden satılan ikinci el araçlara yöneldiler. Bu bağlamda Bayram öncesinde hareketlenen ikinci el piyasasında en çok tercih edilen arabalar 30-50 bin lira arasında değişiyor. Sıfır kilometre otomobil fiyatları ortada, yüksek fiyatlı sıfır kilometre araçların hakim olduğu bu pazarda bütçesine göre otomobil almak isteyen vatandaşlardan çoğu ikinci el otomobil almaya yönlendiriliyor. Peki sahibinden en ucuz 30 bin altı ikinci el otomobiller hangileri? İkinci el arama alırken nelere dikkat etmeliyiz işte tüm detaylar

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