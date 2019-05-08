Yükselen taşıt kredileri sonrasında otomobil almak isteyen vatandaşlar sahibinden satılan ikinci el araçlara yöneldiler. Bu bağlamda Bayram öncesinde hareketlenen ikinci el piyasasında en çok tercih edilen arabalar 30-50 bin lira arasında değişiyor. Sıfır kilometre otomobil fiyatları ortada, yüksek fiyatlı sıfır kilometre araçların hakim olduğu bu pazarda bütçesine göre otomobil almak isteyen vatandaşlardan çoğu ikinci el otomobil almaya yönlendiriliyor. Peki sahibinden en ucuz 30 bin altı ikinci el otomobiller hangileri? İkinci el arama alırken nelere dikkat etmeliyiz işte tüm detaylar