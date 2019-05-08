Yükselen taşıt kredileri sonrasında otomobil almak isteyen vatandaşlar sahibinden satılan ikinci el araçlara yöneldiler. Bu bağlamda Bayram öncesinde hareketlenen ikinci el piyasasında en çok tercih edilen arabalar 30-50 bin lira arasında değişiyor.
Yükselen taşıt kredileri sonrasında otomobil almak isteyen vatandaşlar sahibinden satılan ikinci el araçlara yöneldiler. Bu bağlamda Bayram öncesinde hareketlenen ikinci el piyasasında en çok tercih edilen arabalar 30-50 bin lira arasında değişiyor.
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