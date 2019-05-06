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  • 06.05.2019 12:53
  • Son Güncelleme: 06.05.2019 13:01

Sahibinden en ucuz hangileri? İşte indirimi ile belli oldu

Otomobillerde 30 Haziran’a kadar sürecek indirimi ile birlikte birbirinden cazip fiyatlarla bayiler satış yapıyor. Özel Tüketim Vergisi’nde yüzde 15 indirimin yanında hurda teşviğinden de faydalanılarak ucuza otomobil almak mümkün. Sahibinden en ucuz i haberimizde derledik. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte otomobile olan ihtiyaç arttı. Arabasıyla tatile gitmek isteyenler ile birlikte soluğu otomobil bayileri önünde alıyor. İşte sahibinden en ucuz sıfır otomobiller...

Artan otomobil fiyatları sonrasında gelen ÖTV indiirmi ile birlikte vatandaşların sıfır otomobillere olan ilgisi de arttı. Sahibinden en ucuz sıfır otomobilleri haberimizde derledik. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte otomobile olan ihtiyaç arttı. Arabasıyla tatile gitmek isteyenler ÖTV indirimi ile birlikte soluğu otomobil bayileri önünde alıyor. İşte sahibinden en ucuz sıfır otomobiller...

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