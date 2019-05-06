Artan otomobil fiyatları sonrasında gelen ÖTV indiirmi ile birlikte vatandaşların sıfır otomobillere olan ilgisi de arttı. Sahibinden en ucuz sıfır otomobilleri haberimizde derledik. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte otomobile olan ihtiyaç arttı. Arabasıyla tatile gitmek isteyenler ÖTV indirimi ile birlikte soluğu otomobil bayileri önünde alıyor. İşte sahibinden en ucuz sıfır otomobiller...