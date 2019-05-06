60 bin liraya sıfır otomobil! İşte o fırsatlar

Otomobillerde 30 Haziran'a kadar sürecek ÖTV indirimi ile birlikte birbirinden cazip fiyatlarla bayiler satış yapıyor. Özel Tüketim Vergisi'nde yüzde 15 indirimin yanında hurda teşviğinden de faydalanılarak ucuza otomobil almak mümkün.