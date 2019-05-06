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  • 07.05.2019 09:07
  • Son Güncelleme: 13.05.2019 16:35

60 bin liraya sıfır otomobil! İşte o fırsatlar

Artan otomobil fiyatları sonrasında gelen indiirmi ile birlikte vatandaşların e olan ilgisi de arttı. Sahibinden en ucuz sıfır otomobilleri haberimizde derledik.

Otomobillerde 30 Haziran'a kadar sürecek ÖTV indirimi ile birlikte birbirinden cazip fiyatlarla bayiler satış yapıyor. Özel Tüketim Vergisi'nde yüzde 15 indirimin yanında hurda teşviğinden de faydalanılarak ucuza otomobil almak mümkün.

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