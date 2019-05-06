60 bin liraya sıfır otomobil! İşte o fırsatlar

Otomobillerde 30 Haziran'a kadar sürecek ÖTV indirimi ile birlikte birbirinden cazip fiyatlarla bayiler satış yapıyor. Özel Tüketim Vergisi'nde yüzde 15 indirimin yanında hurda teşviğinden de faydalanılarak ucuza otomobil almak mümkün.
Otomobillerde 30 Haziran'a kadar sürecek ÖTV indirimi ile birlikte birbirinden cazip fiyatlarla bayiler satış yapıyor. Özel Tüketim Vergisi'nde yüzde 15 indirimin yanında hurda teşviğinden de faydalanılarak ucuza otomobil almak mümkün.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.