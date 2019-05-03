Mayıs ayının başlamasıyla birlikte otomobil üreticileri yeni kampanyalar düzenlemeye başladı. Araç satışlarında istenilen seviyelere ulaşmak isteyen otomobil satıcıları kullanıcıyı vadeli seçeneklerle cezbetmeye çalışıyor. Sıfır araç kampanyaları 2019 yılı Mayıs ayı itibariyle başladı. Peki 2019 itibariyle Sahibinden satılık araba, yeni ve ikinci el oto fiyatları için son durum nedir? Sizin için Sahibinden satılık araba, yeni ve ikinci el oto fiyatları için bir araştırma yaptık...