İşte Mayıs ayı otomobil kampanyaları

Mayıs ayının başlamasıyla birlikte otomobil üreticileri yeni kampanyalar düzenlemeye başladı. Araç satışlarında istenilen seviyelere ulaşmak isteyen otomobil satıcıları kullanıcıyı vadeli seçeneklerle cezbetmeye çalışıyor. Sıfır araç kampanyaları 2019 yılı Mayıs ayı itibariyle başladı. Peki 2019 itibariyle Sahibinden satılık araba, yeni ve ikinci el oto fiyatları için son durum nedir? Sizin için Sahibinden satılık araba, yeni ve ikinci el oto fiyatları için bir araştırma yaptık...

Pazara ilgi büyük. Hareketlilik fazla ama vatandaşlar yine de alış ve satışların istenilen düzeyde olmamasından şikayetçiler.

İçerisinde bulunduğumuz ekonomik krizden en fazla etkilenen sektörlerden biri olan otomobil sektörü gerek sıfır gerekse ikinci el piyasasında fiyatların yükselmesine ve buna orantılı olarak satışların düşmesine sebebiyet verdi. İçerisinde bulunduğumuz ekonomik krizden en fazla etkilenen sektörlerden biri olan otomobil sektörü gerek sıfır gerekse ikinci el piyasasında fiyatların yükselmesine ve buna orantılı olarak satışların düşmesine sebebiyet verdi. Bankalar tarafından sıfır araç kampanyaları için kredi paketi hazırlanmış durumdadır.

Bankalardan kimisi uygun faiz oranları ve uzun vade seçenekleri ile kişilere hizmet sunarken, bir kısmı da faizsiz araba almak isteyen kişiler için kampanya sunmaktadır. Son dönemde artan dolar ve enflasyon rakamlarındaki dalgalanmanın vurduğu araba piyasasında sıfır araç alımı bıçak gibi kesti. Sıfır fiyatlarındaki artış ona paralel olarak ikinci el piyasasının hareketlenmesine neden oldu. Hareketlenen otomobil pazarında döviz kurundaki artış sebebiyle gözler

2. el otomobil piyasasına çevrilmiş durumda. Hem alıcılar bazında hem de satıcılar bazında oldukça hareketli bir otomobil satış piyasası oluştu.

İkinci el otomobil satın almak isteyenler bütçelerine uygun en güzel ve kaliteli otomobil araştırmasına girdi.

Pazar günlerini fırsat bilip hem vakit geçirmek hem de ikinci el araç satmak veya almak isteyen vatandaşlar Oto Galericiler Sitesinde buluştu.