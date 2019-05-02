Artan otomobil fiyatları sonrasında vatandaşlar ikinci el otomobillere yöneldiler. Sahibinden en ucuz ikinci el otomobilleri haberimizde derledik. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte otomobile olan ihtiyaç arttı. Arabasıyla tatile gitmek isteyenler ikinci el pazarında hareketliliğe neden oluyor. Peki sahibinden araba ilanları arasında en çok satan otomobil markası hangisi? İşte sahibinden en çok satılan otomobiller. Sahibinden 2.el oto alırken nelere dikkat edilmesi gerekiyor. İşte cevapları