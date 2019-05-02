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  • 02.05.2019 10:43
  • Son Güncelleme: 02.05.2019 10:43

Sahibinden otomobil alırken dikkat edilmesi gerekenler - Sahibinden 30 bin liraya satılan

Artan otomobil fiyatları sonrasında vatandaşlar otomobillere yöneldiler. Sahibinden en ucuz ikinci el otomobilleri haberimizde derledik. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte otomobile olan ihtiyaç arttı. Arabasıyla tatile gitmek isteyenler ikinci el pazarında hareketliliğe neden oluyor. İşte sahibinden 30 bin liraya satılan ve yine sahibinden satılık araba ilanları. Peki ya ikinci elde dikkat edilmesi gerekenler neler? Hangi bilgilerin sorgulanması gerekiyor? Bütçenizi ayarlarken nelere dikkat etmelisiniz. İşte ikinci el alırken altın değerindeki 10 kural.

Artan otomobil fiyatları sonrasında vatandaşlar ikinci el otomobillere yöneldiler. Sahibinden en ucuz ikinci el otomobilleri haberimizde derledik. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte otomobile olan ihtiyaç arttı. Arabasıyla tatile gitmek isteyenler ikinci el pazarında hareketliliğe neden oluyor. Peki sahibinden araba ilanları arasında en çok satan otomobil markası hangisi? İşte sahibinden en çok satılan otomobiller. Sahibinden 2.el oto alırken nelere dikkat edilmesi gerekiyor. İşte cevapları

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