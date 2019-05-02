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  • 02.05.2019 11:52
  • Son Güncelleme: 02.05.2019 12:32

2019 yılı - ilanları hangileri

Mayıs ayının başlamasıyla birlikte otomobil üreticileri yeni kampanyalar düzenlemeye başladı. Araç satışlarında istenilen seviyelere ulaşmak isteyen otomobil satıcıları kullanıcıyı vadeli seçeneklerle cezbetmeye çalışıyor. Sıfır araç kampanyaları 2019 yılı Mayıs ayı itibariyle başladı. Peki 2019 itibariyle , yeni ve oto fiyatları için son durum nedir? Sizin için Sahibinden satılık araba, yeni ve ikinci el oto fiyatları için bir araştırma yaptık...

Otomobil Kampanyaları - 2019 yılına merhaba dediğimiz bugünlerde sıfır ve ikinci el araç piyasasında hareketlilikler başladı.
Sıfır araç alımı için doğru zaman olan yıl sonları hem yeni modellerin tanıtımına denk gelmesi hemde üretim yılı sebebiyle araçların fiyatlarında düşüş nedeniyle araba alacaksınız bu kampanyalara dikkat edin. Dolardaki artışa karşı başlatılan enflasyona karşı topyekün mücadele kampanyası kapsamında yüzlerce firma ürünlerinde minimum yüzde 10'luk indirim yaparak mücadeleye katılırken araç firmalarınında bu ekonomik savaşta Türkiye gibi değerli bir pazarı kaybetmemek adına yeni kampanyalar düzenlemesi bekleniyor. Peki 2019 itibariyle Sahibinden satılık araba, yeni ve ikinci el oto fiyatları için son durum nedir? Sizin için Sahibinden satılık araba, yeni ve ikinci el oto fiyatları için bir araştırma yaptık..

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