Otomobil Kampanyaları - 2019 yılına merhaba dediğimiz bugünlerde sıfır ve ikinci el araç piyasasında hareketlilikler başladı.

Sıfır araç alımı için doğru zaman olan yıl sonları hem yeni modellerin tanıtımına denk gelmesi hemde üretim yılı sebebiyle araçların fiyatlarında düşüş nedeniyle araba alacaksınız bu kampanyalara dikkat edin. Dolardaki artışa karşı başlatılan enflasyona karşı topyekün mücadele kampanyası kapsamında yüzlerce firma ürünlerinde minimum yüzde 10'luk indirim yaparak mücadeleye katılırken araç firmalarınında bu ekonomik savaşta Türkiye gibi değerli bir pazarı kaybetmemek adına yeni kampanyalar düzenlemesi bekleniyor. Peki 2019 itibariyle Sahibinden satılık araba, yeni ve ikinci el oto fiyatları için son durum nedir? Sizin için Sahibinden satılık araba, yeni ve ikinci el oto fiyatları için bir araştırma yaptık..